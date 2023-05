Soppressione polizia provinciale di Salerno, Iannone: Presenterò interrogazione "Dal Presidente Alfieri non sono venute spiegazioni. Mi aspetto un intervento per fare chiarezza"

La Provincia di Salerno cancella il suo corpo di polizia. Il voto favorevole della maggioranza di centrosinistra in consiglio provinciale ha seguito la linea dettata dal presidente Franco Alfieri. Ora bisognerà capire in che modo saranno impiegati i 12 poliziotti provinciali che erano in servizio. Una decisione che fa discutere.

“Presenterò già in giornata una interrogazione parlamentare indirizzata sia al Ministro dell’Interno, Piantedosi, e sia al Ministro per la Pubblica Amministrazione, Zangrillo, per chiedere se l’Amministrazione Provinciale di Salerno poteva sopprimere il corpo di Polizia Provinciale. - annuncia il senatore di Fratelli d’Italia, Antonio Iannone, parlamentare del collegio di Salerno. - Dal Presidente Alfieri non sono venute spiegazioni e la stessa maggioranza in Consiglio Provinciale ha votato un atto forte senza conoscere i motivi di una decisione molto grave che cancella un corpo che esiste dal 1997. Dai Ministri mi aspetto un intervento per fare chiarezza sulla legittimità della scelta e se ciò non comporti addirittura una interruzione del servizio pubblico. Da ex Presidente della Provincia voglio esprimere la mia solidarietà agli agenti che si sono visti cancellati dalla funzione e mortificati nella propria dignità professionale”.