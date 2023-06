Salerno celebra il 2 giugno: consegnate le onorificenze al merito Il messaggio del prefetto Russo: Repubblica è solidarietà, umanità e difesa della pace e della vita

Si è svolta questa mattina la tradizionale cerimonia organizzata dal Prefetto di Salerno, Francesco Russo in occasione del 77^ anniversario della fondazione della Repubblica.

Le principali autorità civili, militari e religiose della provincia, riunitesi in piazza Giovanni Amendola a Salerno, hanno assistito all’Alzabandiera solenne sulle note dell’Inno d’Italia, eseguito dallo Storico Gran Complesso Bandistico “Città di Salerno” diretto dal maestro Rosario Barbarulo, che ha accompagnato tutta la solenne cerimonia con musiche dedicate alla Repubblica.

Il messaggio del prefetto Russo: "Repubblica è solidarietà, umanità e difesa della pace e della vita"

Il Prefetto ha dato lettura del messaggio augurale del Presidente della Repubblica e ha ricordato che la Repubblica poggia, oltre che sulla democrazia e la legalità, anche sulla solidarietà, sottolineando in particolare l’impegno profuso dai giovani in Emilia Romagna, flagellata dall’ultima, tragica alluvione.

«Repubblica è anche e soprattutto solidarietà, umanità e difesa della pace e della vita. (....) Ogni volta che il nostro Paese è stato ferito da catastrofi naturali, alluvioni, terremoti, abbiamo visto quanto sia forte il legame di solidarietà e di fraternità che unisce i nostri territori e il nostro popolo. Non chiamiamoli solo eroi ma consideriamoli giovani sentinelle dei migliori principi contenuti nella Costituzione, tra cui particolare rilievo assume la dignità umana e sociale.

Dignità è, oggi come ieri, opporsi al razzismo e all’antisemitismo. Dignità è impedire la violenza sulle donne, piaga profonda e inaccettabile che deve essere contrastata con ogni mezzo e curata con la forza della cultura, dell’educazione, dell’esempio. La nostra dignità ci impone di combattere la tratta e la schiavitù degli esseri umani. Dignità è anche rispetto per gli anziani che non possono essere lasciati soli, è contrastare le povertà, la precarietà disperata e senza orizzonte che toglie ogni speranza al futuro, è diritto allo studio, lotta all’abbandono scolastico, annullamento del divario di partenza tra nord e sud. La dignità deve quindi restare, oggi come allora, pietra angolare del nostro impegno, della nostra passione civile e deve fondarsi sul coinvolgimento dei giovani».

Ha poi concluso, con un omaggio al compianto Presidente della Repubblica Sandro Pertini, dedicando questa festa della Repubblica ai giovani, rappresentati in piazza dalle scolaresche degli istituti comprensivi Barra e Vicinanza nonché dall’istituto Virtuoso di Salerno: «veri protagonisti dello sviluppo del nostro Paese in questi settantasette anni di vita repubblicana (...) Cari ragazzi, tocca a voi ora scrivere la storia della Repubblica. Scegliete gli esempi, i modelli, le tante cose positive da custodire di questa nostra Italia. E poi preparatevi ad essere voi protagonisti del nostro futuro».

Consegnate le onorificenze al merito

La cerimonia è proseguita con la consegna delle onorificenze “Al merito della Repubblica Italiana”, concesse dal Presidente della Repubblica a cittadini di questa provincia.

Elenco insigniti delle onorificenze al Merito della Repubblica Italiana in provincia di Salerno:

ASCEA

Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana Francesco DEL VERME

BARONISSI

Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana Giancarlo BOVE

BATTIPAGLIA

Ufficiale al Merito della Repubblica Italiana Mario LOCCI

BRACIGLIANO

Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana Mauro MOCCIA

CAMPAGNA

Ufficiale al Merito della Repubblica Italiana Giuseppe ESPOSITO

CAPACCIO

Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana Maurizio BALISTRERI

CAVA DE’ TIRRENI

Ufficiale al Merito della Repubblica Italiana Giuseppe DI MAURO

CETARA

Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana Gennaro FORCELLINO

MINORI

Ufficiale al Merito della Repubblica Italiana Salvatore DE RISO

MONTANO ANTILIA

Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana Alberto DEL GAUDIO

MONTECORVINO PUGLIANO

Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana Antonio GALDI

NOCERA INFERIORE

Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana Toni VITALE

Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana Donato MONACELLA

NOVI VELIA

Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana Vittorio SPERANZA

PISCIOTTA

Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana Vito SACCHI

SAN MARZANO SUL SARNO

Ufficiale al Merito della Repubblica Italiana Giacinto ATTIANESE

SANTA MARINA

Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana Rocco DEL BUE

SANT’EGIDIO DEL MONTE ALBINO

Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana Gaetano CARPENTIERI

SARNO

Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana Massimiliano AGOVINO

SCAFATI

Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana Massimo MALAFRONTE

VALLO DELLA LUCANIA

Ufficiale al Merito della Repubblica Italiana Salvatore SERGI

VIETRI SUL MARE

Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana Rosario SCIORTINO

SALERNO

Ufficiale al Merito della Repubblica Italiana Loreto D’AIUTO

Ufficiale al Merito della Repubblica Italiana Lucio DI BIASIO

Ufficiale al Merito della Repubblica Italiana Edoardo MARGARITA

Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana Rosanna ARENELLA

Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana Carmelo Francesco COLAMONICO

Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana Ornella DE ROSA

Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana Bartolo TAGLIETTI

Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana Antonio Maria ZINNO