Verde pubblico e spiagge a Salerno, Natella: Al lavoro per contrastare criticità L'assessore all'Ambiente crede che non ci sia bisogno di ulteriori investimenti nel proprio settore

L'assessore all'Ambiente Massimiliano Natella è stato intervistato questa mattina da Ottochannel a margine di una iniziativa del gruppo Retake. Natella afferma che "Questa è una delle tante iniziative svolte da Retake, con cui abbiamo cominciato una collaborazione già da un anno a questa parte, con una convenzione che disciplina le loro attività. Si trasmette un messaggio ai nostri cittadini riguardante l'ambiente che fa capire che la città è in mano ai nostri concittadini. Oggi c'è stata questa bella iniziativa con la tinteggiatura delle panchine. Le cromature proposte vanno a toccare temi sociali come la violenza sulle donne, l'ambiente o la guerra in Ucraina. Appoggiamo queste iniziative e le accompagniamo".

Natella non crede nella necessità di un aumento di fondi per verde pubblico

Sullo stato delle spiagge libere, Natella afferma che "stiamo intervenendo di nuovo per rimuovere tutto ciò che è stato portato a maggio a causa del maltempo. Avevamo tutto pronto già dal primo maggio ma poi siamo dovuti intervenire nuovamente. Ci mancano un paio di spiagge su cui lavorare e poi ci auguriamo di poterle semplicemente mantenere fino a fine stagione". Per quanto riguarda il verde pubblico, invece, Natella ammette che "una situazione come quella di maggio, dove c'è stata tanta acqua e tanto sole allo stesso tempo, ci ha messo in difficoltà".

L'assessore all'Ambiente prosegue ricordando che da settimana prossima torneranno al lavoro altri 22-23 operai e che non tutte le criticità sono legate all'amministrazione comunale. "Ci auguriamo che con questa aggiunta di personale che riusciremo a contenere al meglio la crescita dell'erba. Per il futuro dovremo mettere in campo operazioni più energiche, anche con attività di diserbo, che vanno rese obbligatorie. Solo così potremo mantenere sotto controllo lo scoppio della vegetazione è un problema non solo di manutenzione o del Comune: vedo che varie rampe per la tangenziale sono invase dall'erba di competenza dell'ANAS. Certo, avere una manutenzione ordinaria e costante, e contemporanea su tutto il territorio, comporterebbe l'aumento di fondi da dedicarci. Si potrà ragionare più avanti".

E Natella chiude: "Per adesso abbiamo gli strumenti per contenere e contrastare queste criticità. Nell'arco delle prime due settimane di giugno riusciremo a fare il passaggio in tutta la città e da lì mettere in campo una azione di contenimento fino a settembre".