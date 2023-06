Salerno, oltre 4mila crocieristi in città nell'ultimo fine settimana I numeri della Stazione marittima: "Si conferma la vocazione turistica internazionale"

Venticinque attracchi dal 12 giugno al 5 settembre, il lavoro della “Salerno Terminal Passeggeri” fa breccia nell’agenda delle grandi compagnie internazionali

Quattromiladuecento sono i crocieristi sbarcati nell’ultimo fine settimana alla Stazione Marittima Zaha Hadid. Erano i passeggeri della modernissima e coloratissima “Norwegian Breakaway” che sabato scorso ha attraccato al Molo Manfredi nel porto di Salerno; 4200 turisti (e 1550 uomini di equipaggio), per lo più americani e scandinavi: hanno scelto tutti di scendere a terra, chi perché interessato a escursioni in città, chi invece perché diretto verso i principali siti turistici della provincia, tra Costiera Amalfitana e templi di Paestum. Un fiume di crocieristi sorridenti e composti, scena piacevolmente vista già dieci giorni prima quando nel porto di Salerno avevano attraccato contemporaneamente la “Norwegian Breakaway” e la “Mein Schiff 2” sbarcando oltre 7000 turisti internazionali.

"Numeri che confermano l’esponenziale ascesa dell’infrastruttura salernitana, la sua riconosciuta centralità nelle rotte crocieristiche che solcano il Mediterraneo, il gradimento delle grandi compagnie internazionali e l’apprezzamento degli armatori di settore. Numeri che fanno come da spartiacque tra passato e futuro e che, dopo gli ultimi due anni segnati dal Covid, segnalano la fioritura della prima vera stagione “libera” di offerta crocieristica anche per la “Salerno Terminal Passeggeri”. Il lavoro e l’azione dell’Ati (associazione temporanea d’impresa) fra “Salerno Stazione Marittima” che si occupa dell’handling, accoglienza, operatività e logistica e “Salerno Cruises” cui è affidata la parte commerciale, marketing, sviluppo, promozione e rapporti con le cruise line e armatori internazionali, si manifestano presentando l’offerta Salerno non solo nelle grandi fiere internazionali ma anche con una fitta agenda di incontri faccia a faccia in casa dei big della cruise industry", la soddisfazione di Salerno Cruises, la società che gestisce l'infrastruttura.

La stagione crocieristica è partita ad aprile e sono già 21 gli scali registrati, tra cui il ritorno della Msc Crociere, l’arrivo contemporaneo di due grandi navi, le prime over-night (cioè la nave staziona più di un giorno al Molo).

Dal 12 giugno al 5 settembre saranno 25 gli attracchi, comprese 4 “over night”: quasi 50mila crocieristi sbarcheranno da giugno ai primi di settembre. Tra le grandi navi da crociera ci sono da segnalare 5 attracchi della Royal Caribbean e 2 della Norwegian Cruise: su ognuna di queste navi viaggiano in media più di 3500 turisti. Quattro le over-night con Artemis e Artania che resteranno in banchina per più di un giorno: navi da crociera del segmento extralusso che confermano il gradimento e la centralità dello scalo salernitano in questo specifico settore, tra l’altro in grande crescita. Sempre nel segmento luxury c’è da segnalare la prima volta a Salerno dell’Oceania che appartiene al gruppo Norwegian: vi fanno parte la nuovissima “Vista” (24 giugno e 24 luglio) e poi la “Sirena” (24 agosto) che attraccheranno al Molo Manfredi. Per tre volte lo farà invece la “Seven Seas Mariner” del gruppo Regent, il 5 settembre arriveranno contemporaneamente “Club Med 2” e “Enchantment of the Seas”.

"Quasi tre mesi, pieni di arrivi e crocieristi, che non chiuderanno certo la stagione crocieristica dello scalo salernitano. Perché dal 9 settembre fino al 6 dicembre sono in agenda altri 34 attracchi (il 25 settembre saranno tre le navi contemporaneamente nel porto): sarà la “Island Princess” a chiudere la stagione mentre “Salerno Terminal Passeggeri” sarà già pronta ad annunciare la nuova stagione", l'entusiasmo della Salerno Cruises.