Distretto del Commercio Salernum: riunione delle associazioni al Comune "Un'importante occasione per delimitare l'ambito distrettuale all'intero territorio comunale"

Si sono riunite questa mattina a Palazzo di Città, alla presenza dell'Assessore al Turismo e alle Attività Produttive Alessandro Ferrara, le associazioni che hanno aderito al Distretto del Commercio "Salernum" costituitosi nello scorso mese di marzo. La creazione dei distretti, disciplinati dalla Legge Regionale 7/2020 e finanziati dalla Regione Campania per l'importo complessivo di oltre 5 milioni di euro, è finalizzata alla definizione di una pianificazione strategica volta a definire obiettivi e interventi da sviluppare nei prossimi anni per il rilancio e la valorizzazione del commercio locale.

L'incontro odierno, che anticipa la data del 30 giugno individuata dalla Regione Campania come data ultima per la presentazione dei distretti commerciali, è stata "un'importante occasione per delimitare l'ambito distrettuale all'intero territorio comunale e per proseguire nelle attività di raccordo tra l'Amministrazione Comunale e le associazioni ed enti partecipanti con l'obiettivo di coordinare e sviluppare attività promozionali, eventi, sostegno all'innovazione e alla imprenditorialità nei settori del commercio e del turismo sul territorio comunale", il commento dal Comune.