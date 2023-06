Asili nido nelle aziende sanitarie salernitane, appello della Cisl a Ruggi e Asl La proposta è stata avanzata dalla coordinatrice femminile Ida Tortora

«Apprendiamo con grande orgoglio la richiesta di sensibilizzazione riguardo la realizzazione di asili nido aziendali che mirano a garantire la partecipazione, la valorizzazione ed il sostegno delle donne nell’ambito lavorativo lanciata dalla coordinatrice femminile della Cisl Fp Salerno, Ida Tortora ai vertici dell’Asl Salerno e dell’Azienda Ospedaliera Ruggi». E' quanto afferma in una nota il segretario provinciale della Cisl di Salerno, Alfonso Della Porta.

«Ci si ritrova spesso a parlare di benessere lavorativo e la Cisl Fp Salerno è fermamente convinta, a sostegno delle istanze che pervengono dalle delegate delle rappresentanze sindacali unitarie delle due aziende sanitarie salernitane, che per creare un buon modello conciliativo adeguato ai tempi di vita-lavoro, sarebbe di fondamentale importanza realizzare un progetto di tale spessore che consentirebbe alle lavoratrici un miglioramento della propria condizione lavorativa nonché un rendimento maggiore nei luoghi di lavoro anche alla luce del fatto, che si possono destinare le risorse per il welfare integrativo secondo i segretario provinciale. Sia in Asl che nell’Azienda Ospedaliera Universitaria, grazie alla maggioranza dei delegati, stiamo facendo un ottimo lavoro ma sicuramente ci sono tante idee da mettere in campo e perseguirle al fine di essere attuate».

Nei prossimi giorni la Cisl avanzerà una richiesta di incontro con le parti pubbliche «auspicando anche nella loro sensibilità affinché ciò possa concretizzarsi».