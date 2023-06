Salerno, fumata bianca per il restyling di Corso Vittorio Emanuele Il Comune ha stilato la nuova graduatoria ma bisognerà tutelare commercio e Luci d'Artista

Partiranno, molto probabilmente, a luglio i lavori di restyling di Corso Vittorio Emanuele, a Salerno. Il “salotto buono” della città è da tempo al centro di una querelle burocratica che ha frenato l'avvio del cantiere. In queste ore, però, è arrivata la svolta: il Comune ha stilato una nuova graduatoria della gara d'appalto, affidando i lavori alla Spinosa Costruzioni Generali. Un primo step che permette d'intravedere la luce in fondo al tunnel. Ora, però, bisognerà stilare la tabella di marcia per evitare che i lavori ostacolino l'economia cittadina. Il progetto di restyling prevede il rifacimento del manto nel tratto che va da via Diaz e via Portanova. Il Comune, d'intesa con la ditta, potrebbe spalmare l'intervento su dodici mesi, al fine di salvaguardare l'organizzazione di Luci d'Artista, rassegna che, tradizionalmente, va in scena da novembre a gennaio. Il cantiere, dunque, potrebbe anche fermarsi in quel periodo, in modo da permettere al Comune di realizzare senza problemi l'evento. L'ente, però, deve fare i conti anche con le perplessità e le preoccupazioni dei commercianti che, in vista dell'estate, temono che i lavori possano provocare contraccolpi all'economia cittadina.