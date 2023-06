Scioglimento della Polizia provinciale, nuovo appello della Csa "Il presidente Alfieri ci ripensi. Sta smantellando un presidio di legalità"

"Alfieri cambi idea, la polizia provinciale è un presidio di legalità". L'appello è di Angelo Rispoli, segretario provinciale di Salerno della Csa. Nella giornata di oggi quest'ultimo ha partecipato al summit a Palazzo Sant'Agostino sulla decisioni di smantellare il corpo di polizia provinciale. Presenti Pasquale Papa, segretario generale della Provincia di Salerno, Angelo Michele Lizio, responsabile del settore Viabilità, e Domenico Ranesi, responsabile del settore Ambiente e comandante della polizia provinciale.

"Il presidente Franco Alfieri, di fronte alle nostre richieste, ha ribadito che lo scioglimento è una precisa volontà politica viste le frizioni all'interno del personale - afferma Rispoli - Io ho osservato che è una decisione strana, penalizzante per l'intera provincia che sarebbe l'unica in Campania senza la polizia provinciale". Lo stesso Alfieri ha spiegato che ai lavoratori saranno garantite le stesse funzioni e lo stesso reddito, mentre non avranno la qualifica di ausiliari di pubblica sicurezza, né armi e divise. "Per noi la polizia provinciale è un presidio importante per il territorio - è l'appello di Rispoli - come dimostrano i circa 130mila accertamenti fatti negli ultimi tre anni. Il presidente torni sulle sue decisioni. Nei prossimi giorni fare un'assemblea con i lavoratori per verificare la possibilità di andare in Prefettura".