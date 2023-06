Sicurezza stradale a Salerno: autovelox anche sulla Lungoirno Il rilevatore mobile della velocità arriverà su viale Unità d'Italia, nei pressi della Cittadella

Dopo i 5 mesi di prova sul Lungomare Marconi e il monitoraggio costante della velocità con conseguenti multe, l'autovelox è in arrivo in altre zone di Salerno. Toccherà, come riporta il quotidiano Il Mattino, alla Lungoirno, su viale Unità d'Italia e nei pressi della Cittadella Giudiziaria.

Anche questo tratto di strada è stato teatro di diversi incidenti. Il rilevatore mobile della velocità si è reso necessario dopo la segnalazione di guide pericolose che andrebbero ben oltre il limite dei 30 chilometri orari vigente in zona.