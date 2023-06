"C'è di mezzo il mare" di Greenpeace a Salerno con gli attori di "Mare Fuori" Il porto turistico della città si trasformerà in una piazza dove incontrare i volontari

Sabato 10 giugno e domenica 11 giugno 2023, la spedizione “C’è di mezzo il mare” di Greenpeace Italia fa tappa a Salerno, dove sarà allestito un “Greenpeace Village”: una due giorni in cui il porto turistico della città si trasformerà in una piazza dove incontrare i volontari, ascoltarne i racconti, partecipare ad attività e laboratori per scoprire la campagna per la protezione del Mar Mediterraneo promossa dall’organizzazione ambientalista.

Tra i principali appuntamenti del week-end, prevista la visita al Village sabato 10 giugno, a partire dalle ore 10.30, degli attori del cast di “Mare Fuori” Francesco Panarella, che nella serie televisiva interpreta “Cucciolo” (soprannome di Luigi Di Leo), e Maddalena Stornaiuolo, che impersona il ruolo di una guardia carceraria dell’Istituto Penale per Minorenni. Il cast incontrerà un gruppo di ragazzi detenuti nella Casa di reclusione attenuata di Eboli che nella tarda mattinata sarà impegnato in una veleggiata: un’attività operativa e dimostrativa di quanto appreso nel corso di formazione per le attività marine produttive con focus sulla tutela dell’ambiente e degli ecosistemi, organizzato nei mesi scorsi dal Gruppo Locale di Greenpeace Salerno e dall’associazione Giuristi per l’Ambiente, in collaborazione con la sezione locale della Lega Navale Italiana e il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati.

L’iniziativa rappresenta un momento importante del percorso di riscatto intrapreso dai giovani detenuti, grazie alla loro relazione con il mare e alle professioni a esso legate, e un’occasione di confronto con gli attori che nella fiction interpretano ruoli legati alla realtà carceraria, i quali a loro volta si sono schierati con un video-appello a supporto della spedizione di Greenpeace in difesa del Mediterraneo.

Durante il fine settimana si alterneranno, inoltre, diversi laboratori a cui parteciperanno alunne e alunni delle scuole locali, mostre fotografiche e momenti musicali. Le attività in programma a Salerno si svolgono nell’ambito della spedizione di Greenpeace Italia “C’è di mezzo il mare”: il tour, in programma dal 30 maggio e fino al prossimo 8 luglio, si propone di monitorare e documentare la biodiversità e la fragilità dei nostri mari, minacciati dai crescenti impatti della crisi climatica, dell'inquinamento da plastica, della pesca distruttiva e selvaggia.