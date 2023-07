Alloggi vista mare a Cetara, Italia Nostra ricorre al Tar contro il progetto L'associazione ambientalista sulle barricate: il braccio di ferro va avanti

Nuova puntata delle querelle relativa al progetto per la realizzazione di 30 nuovi alloggi a Cetara. La vicenda nei mesi scorsi aveva sollevato un vespaio di polemiche, che ha coinvolto sia le associazioni ambientaliste e di tutela del paesaggio che la politica.

Il caso è finito anche all'attenzione del Governo, con la richiesta di intervento al ministro Sangiuliano da parte del consigliere regionale della Lega, Aurielio Tommasetti.

In queste ore Italia Nostra - che sta portando avanti dal principio la battaglia per dire "no" al progetto - ha annunciato la presentazione di un nuovo ricorso.

L'istanza è stata portata al Tar di Salerno, contro il via libera della Regione Campania e degli altri Enti coinvolti. A firmarla l'avvocato del sodalizio ambientalista, Oreste Agosto.