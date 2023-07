Mobilità in Costiera Amalfitana: collegamenti d'emergenza tra Amalfi e Ravello Il servizio sarà attivo dalle 7 alle 23.30, dal lunedì alla domenica

Più collegamenti per la Costiera Amalfitana. Ad annunciarlo è stato il consigliere regionale e presidente della commissione Mobilità, Luca Cascone. «La Regione Campania investe ulteriori risorse per assicurare un collegamento più agevole tra i Comuni di Amalfi-Ravello/Scala a seguito del divieto di transito per i mezzi superiori ad 8 metri», ha scritto il politico salernitano con un post sui social. «A partire da oggi e fino al 30 settembre, dal lunedì alla domenica, saranno operativi i servizi emergenziali di Sita Sud per il collegamento tra Amalfi-Ravello/Scala. Il servizio di collegamento sarà attivo dalle 7 alle 23.30 e vedrà impegnati due bus per ogni corsa al fine di garantire la giusta copertura della domanda in considerazione della dimensione obbligatoriamente ridotta del materiale rotabile, in attesa della riattivazione della normale viabilità sulla strada SR ex SS.373».

Ma le novità sul fronte dei collegamenti riguarderanno anche altri comuni della Costa D'Amalfi. «La prossima settimana rilevata la disponibilità della Sita verranno attivate anche le corse supplementari chieste dalle comunità di Furore e Piedimonte», l'annuncio di Luca Cascone.