Pagani, il Papa nomina padre Amarante rettore alla Lateranense La lettera del Pontefice: "Ti affido un incarico faticoso e pieno di speranza"

Padre Alfonso Amarante, paganese, è stato nominato da Papa Francesco, Rettore della Pontificia Università Lateranense con dignità Arcivescovile.

Prende il posto di Vincenzo Buonomo nominato Consigliere generale dello Stato Città del Vaticano.

Il Papa ha accompagnato la nomina di Amarante con una lettera rivolta al neo-rettore nella quale rafforza il Consiglio di coordinamento nella stessa università "per esprimere anche istituzionalmente il peculiare legame tra l'Università Lateranense e la Sede Apostolica".

La nomina del Santo Padre è arrivata proprio nel giorno in cui si celebra a Pagani il dottore della Chiesa.



“Avendoti scelto come Rettore Magnifico della Pontificia Università Lateranense, ti affido un incarico faticoso e pieno di speranza” ha scritto Papa Francesco. “Si tratta di rendere l’Università Lateranense più robusta e agile per onorare meglio il suo primo compito: annunciare la verità e la gioia del Vangelo attraverso lo studio, la riflessione e il lavoro accademico.

L’Università “del Papa” dovrà immergersi in questa missione, consapevole della speciale vicinanza al Successore di Pietro e al suo compito di confermare i fratelli, e questo nella stagione storica, ecclesiale e culturale in cui il Signore ci ha chiamati a vivere. Il tuo compito comprende l’inserimento dell’Università Lateranense nel processo, da me voluto e coordinato dal Dicastero per la Cultura e l’Educazione, in vista della riorganizzazione delle Istituzioni Accademiche Pontificie Romane. Confido che, facendoti voce dell’intera Università, tu contribuirai con intelligenza, prudenza, creatività e coraggio a tale processo, che avrà inizio il prossimo 12 settembre.”

Mons. Alfonso V. Amarante, è nato a Pagani il 26 dicembre 1970. A Napoli ha emesso i Voti semplici nel 1993 ei Voti perpetui nel 1996. È stato ordinato presbitero nel 1997. Dopo aver conseguito il Baccellierato in Teologia presso la Pontificia Facoltà Teologica dell'Italia Meridionale di Napolinel 1996, ha ottenuto la Licenza in Storia della Chiesa nel 1999 presso la Pontificia Università Gregoriana e il Dottorato in Teologia nel 2002. Dal 2018 è stato Preside della Pontificia Accademia Alfonsiana e Segretario della Conferenza Rettori Università e Istituzioni Pontificie Romane.