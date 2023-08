Riparte il metrò del mare: Ok a collegamenti tra Sapri e Capri fino al 25 agosto L'annuncio sui social del consigliere regionale Luca Cascone

Torna un servizio fondamentale per il turismo del Cilento: ok al metrò del mare. Riparte il trasporto via mare, rimasto al palo per i primi mesi estivi e finisto al centro delle polemiche di diversi esponenti politici.

"Dopo aver profuso il massimo sforzo per garantire anche quest’estate il collegamento marittimo ad alta valenza turistica “Metrò del Mare”, preso atto che le due gare per l'affidamento dei servizi sono andate deserte, nonostante la prequalifica di alcune ditte, la Regione Campania raccoglie la disponibilità della Caremar ad effettuare il servizio per il mese di agosto, per circa 20 giorni, per coprire la rotta Sapri-Capri", ad annunciarlo, sui social, il consigliere regionale e presidente della IV Commissione Consiliare Permanente Urbanistica, Lavori Pubblici e Trasporti, Luca Cascone.

La nota

"Una soluzione momentanea per garantire un servizio che negli anni ha riscosso notevole interesse da parte dei turisti e dei residenti e che ad oggi sconta la carenza di unità navali a disposizione degli armatori", ha aggiunto Cascone.

I dettagli

A partire da martedi 8 agosto la Caremar garantirà i collegamenti con:

partenza da Sapri (alle ore 8.00), Palinuro (8.55), Acciaroli (9.45), Agropoli (verifiche ancora in corso sul porto, 10.35), Capri (12.25) e arrivo a Napoli Beverello alle ore 13.10;

partenza da Napoli Beverello alle ore 14.30, Capri (16.05), Agropoli (verifiche ancora in corso sul porto, 17.35), Acciaroli (18.40), Palinuro (19.30) e arrivo a Sapri alle ore 20.15.

"La Regione, certa della strategicità dei collegamenti marittimi che avvicinano le bellezze incontaminate del Cilento con le perle del Golfo di Napoli più famose nel mondo, è riuscita almeno a salvaguardare il collegamento che unisce Sapri e l’isola azzurra; a ottobre sarà riformulata poi una nuova gara per garantire il servizio nelle stagioni 2024 e 2025", le parole di Cascone.