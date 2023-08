Esodo di Ferragosto da bollino nero: code tra Mercato San Severino e Baronissi Si registrano tre chilometri di coda a causa del traffico intenso

Giornata da bollino nero anche sulle strade della provincia di Salerno. Le partenze per il ponte di Ferragosto hanno provocato disagi e rallentamenti in diversi tratti del territorio. La situazione più critica si registra tra Mercato San Severino e Baronissi dove si è creata una coda di circa 3 chilometri a causa del traffico intenso sulla viabilità ordinaria. Rallentamenti che hanno provocato qualche problema anche alla viabilità interna, scelta da molti per provare ad evitare l'ingorgo.

La provincia di Salerno, tra l'altro, è stata protagonista anche del primo fine settimana di agosto, caratterizzato dal bollino nero. Secondo le stime di Anas, al sud, “la strada più interessata da flussi veicolari è stata la A2 “Autostrada del Mediterraneo”: in due giorni sono transitati complessivamente oltre 220mila veicoli nella tratta Pontecagnano-Battipaglia, oltre 160mila tra Battipaglia ed Eboli, 95mila nell’ultima tratta campana, per poi passare a 77mila veicoli nel tratto appenninico fino all’innesto con la SS18 “Tirrena Inferiore” a Falerna, giungendo ai 47mila registrati in prossimità di Villa San Giovanni agli imbarchi per lo Stretto di Messina”.

Particolarmente trafficate anche le strade per il Cilento. "Sul versante tirrenico – fa sapere Anas attraverso il suo sito - lungo la SS18 “Tirrena Inferiore” sono stati registrati 61mila veicoli presso Paestum e circa 53mila a Eboli”.