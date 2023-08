Lutto a Salerno: è morto Ambrogio Ietto. Il sindaco: "Ne custodiremo l'eredità" E' stato anche assessore comunale, domani i funerali nella chiesa dell'Immacolata

La città di Salerno piange Ambrogio Ietto. Pedagogista, docente, scrittore e giornalista, si è spento all'età di 87 anni. Il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli lo ha ricordato con commozione. "La Civica Amministrazione e la Cittadinanza partecipano al cordoglio per la morte del prof. Ambrogio Ietto e si stringono in un abbraccio solidale a familiari, amici ed allievi dell'insigne pedagogo", si legge nel messaggio diffuso dal primo cittadino. "Ambrogio Ietto è stato un maestro per antonomasia. Uomo di grandissima cultura ed umanità capace d'infondere negli alunni, nei colleghi, nelle persone il desiderio di conoscenza come elemento peculiare della dignità umana e sociale. Nei numerosi incarichi assolti, con disciplina ed onore, ha sempre posto al centro la persona onorando Salerno che ha anche servito come fervido assessore comunale. Faremo memoria della Sua preziosa eredità culturale e morale". I funerali si svolgeranno domani, domenica 20 agosto, alle 10 nella chiesa dell’Immacolata a Salerno