Salernitana, Faggiano lavora alle cessioni: i possibili addii Coppolaro verso Arezzo, Frascatore ha mercato in C. E De Boer fa gola anche in B

L’arrivo di Arena spalanca le porte alla cessione di Coppolaro. Il difensore centrale potrebbe essere il primo addio di un mercato di gennaio che potrebbe portare volti nuovi ma, per motivi di lista, spingere anche la Salernitana a salutare diversi calciatori. Al momento, c’è una sola casella ancora vuota nella lista ove e che potrebbe essere occupata da Carriero. Coppolaro invece dovrebbe salutare e trasferirsi all’Arezzo.

La lista dei cedibili

Non solo Coppolaro. In difesa la Salernitana va verso l’interruzione del prestito di Frascatore, pronto a ritornare all’Avellino solo di passaggio. Guidonia e Picerno le squadre che hanno già richiesto il difensore. In mezzo al campo invece Varone sarà il sacrificato, con l’ex Ascoli che ha già registrato l’interesse di diversi club del girone C. Faggiano potrebbe anche decidere di interrompere i prestiti di Ubani e Knezovic. Il primo è stato scavalcato nelle gerarchie di Quirini e ora è la terza scelta dopo l’arrivo di Longobardi. La Salernitana pensa anche ad un addio con Knezovic, soprattutto se dovesse presentarsi qualche nuova suggestione. Il serbo ha rifiutato il Cerignola e fa gola al Cittadella.

Fari su De Boer

Da Arezzo però continuano a registrarsi voci su Kees De Boer. Il regista piace e non poco ai toscani che vorrebbero allargare l’asse inserendo anche l’ex Ternana nella maxi-operazione con Arena e Coppolaro. Il Pescara, in serie B, dopo la delusione estiva è pronto a ritornare alla carica. La Salernitana alza il muro ma intanto si guarda intorno, con Gallo del Crotone nuova idea per la regia.