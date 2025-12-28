Salernitana, sirene sudamericane per Lescano: l'Avellino pronto al via libera La palla passa al calciatore, il ds Faggiano aspetta

La Salernitana lo ha messo in cima alla lista dei propri desideri per l'attacco. La richiesta dell'Avellino però per Facundo Lescano è altissima. Prestito con obbligo di riscatto, nel nome dell'affare da ottocentomila euro per il cartellino strappato un anno fa al Trapani. Ora però il banco potrebbe saltare: come riporta "Sky", L’Olimpia Asuncion ha messo gli occhi su Lescano, con una proposta da capogiro. Il club della Serie A paraguaiana, infatti, ha inviato un’offerta ufficiale al club biancoverde da un milione di euro.

Le due squadre, dunque, sono in trattativa per l’attaccante classe 1996, che in questa stagione ha giocato 11 partite tra campionato e Coppa Italia, segnando un gol. Da capire quale potrà essere sia la volontà del calciatore così come la decisione della Salernitana che non ha intenzione di partecipare ad aste.