Choc al campo sportivo: motociclista trovato morto, ipotesi malore o incidente La vittima, 64 anni, era ricercata dal pomeriggio di sabato

Era uscito ieri pomeriggio alle 14:30 per un giro in motocross e non aveva più fatto ritorno a casa, facendo scattare l'allarme. Il corpo senza vita di Giuseppe Pagano, 64enne originario di Celle di Bulgheria, è stato trovato nei pressi del campo sportivo del comune dopo diverse ore di ricerche.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della stazione di Torre Orsaia, che hanno richiesto l'intervento dei sanitari del 118. Per l'uomo, purtroppo, non c'è stato nulla da fare.

I militari sono al lavoro per chiarire le cause del decesso: due le piste principali. Una porta al malore improvviso, l'altra ad un incidente avvenuto durante il giro in motocross.

La salma è stata trasferita presso l'obitorio dell'ospedale di Vallo della Lucania per gli accertamenti medico-legali.