Castello Arechi, Loffredo: Da valorizzare, servono più trasporti e manutenzione "Rappresenta uno dei fiori all'occhiello del nostro territorio"

Il Castello di Arechi di Salerno, un patrimonio da "valorizzare al meglio" per il presidente del consiglio comunale Dario Loffredo.

"Rappresenta uno dei fiori all'occhiello del nostro territorio. - spiega Loffredo - Sono fermamente convinto, da tempo, che sia una risorsa da valorizzare meglio, come accade in tante altre realtà dove siti di interesse storico-artistico molto meno suggestivi vengono promossi con grande attenzione".

"Servono più trasporti e manutenzione"

Per il presidente del consiglio comunale la prima cosa da fare è quella di potenziare i trasporti e di "rendere attrezzato e molto più fruibile il sentiero pedonale dedicato agli amanti delle passeggiate".

Inoltre, aggiunge Loffredo "occorre prevedere un intervento manutentivo per l'area verde circostante, in modo da evitare che le alberature possano causare danni o disagi".

"Per questo, come amministrazione comunale, abbiamo già avuto due incontri con la Provincia ed altri ancora ce ne saranno per portare a termine questo ambizioso progetto. Il passaggio successivo sarà quello di coinvolgere gli operatori turistici", le parole di Loffredo.