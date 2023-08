Nuovo sbarco di migranti al porto di Salerno: in arrivo la Sea Eyes A bordo della nave ong tedesca poco più di un centinaio di profughi salvati a largo della Sicilia

Salerno torna porto d'accoglienza. Nuovo sbarco di migranti in città: atteso per domani mattina, intorno alle 8, l'arrivo al Molo Manfredi della nave ong tedesca "Sea Eyes 3" impegnata nelle operazioni di salvataggio nel Mediterraneo. A bordo poco più di migranti recuperati al largo della Sicilia.

La Prefettura ha già predisposto la macchina organizzativa per l'accoglienza. Si tratta del trentesimo sbarco in città: l’ultimo sbarco c’era stato lo scorso 26 luglio. A bordo della nave non dovrebbero esserci minori.