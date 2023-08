Dopo l'incendio la statale Amalfitana chiuderà 45 giorni tra Cetara e Maiori Partono i lavori di messa in sicurezza: strada chiusa dalle 8 alle 16

Resterà chiusa per 45 giorni, a partire da domani, la statale 163 Amalfitana nel tratto compreso tra Cetara e Maiori. La decisione è stata presa al termine di una riunione svoltasi a Palazzo Mezzacapo. In questa sede il Comune di Maiori ha affidato i lavori all’impresa Cardine srl. I lavori avranno un importo complessivo di 350.000 euro. Tali intervenenti, finanziati con fondi del Genio Civile e della Protezione Civile Regionale, prenderanno il via domani (23 agosto) e avranno una durata di circa 45 giorni. Le attività urgenti ed indifferibili prevederanno: ispezione e pulizia del versante interessato dall’incendio nella parte più vicina alla strada; taglio di piante, anche di alto fusto, interessate dall’incendio e non recuperabili; disgaggio di blocchi instabili in precarie condizioni di equilibrio di volume superiore a 0,50 mc; barriera parasassi da posizionare sul versante basso secondo la fattibilità dell’area di intervento.



Per consentire in sicurezza i lavori, gli orari di chiusura ed apertura della strada statale 163 tra la Kilometrica 39+300 e 39+600 saranno i seguenti: chiusura della strada dalle 08.00 alle 16.00; apertura della strada dalle 16.00 alle 08.00 a senso unico alternato regolata da impianto semaforico.



Per quanto concerne il trasporto su gomma verranno garantite le corse del servizio pubblico su percorsi alternativi di cui verrà data comunicazione a breve da parte di SitaSud. Potenziate le vie del mare con l’aggiunta di un'ulteriore corsa da parte della TravelMar con partenza dal porto di Maiori in direzione Salerno alle ore 8.30.