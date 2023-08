Doppia sospensione idrica a Salerno: disagi in vista per i cittadini Rubinetti a secco in via Marino Paglia e via Luigi Guercio: ecco quando mancherà l'acqua

Disagi in vista per i cittadini di Salerno. Al fine di eseguire nuovi interventi di manutenzione straordinaria della rete, la Salerno Sistemi ha fatto sapere che sono in programma due sospensioni idriche, questa settimana, in città.

In particolare, giovedì 24 agosto, rubinetti a secco in zona Via Marino Paglia (altezza civico 23). La sospensione durerà dalle ore 10 alle ore 13 alle seguenti strade e traverse limitrofe: Via Marino Paglia (dall’incrocio di via Carmine a via Giovanni Centola).

Sospensione idrica in programma anche per venerdì 25 agosto in zona Via Luigi Guercio (altezza civici 311 e 404). La sospensione resterà in vigore dalle ore 13 alle ore 16 ed interesserà via Luigi Guercio (dal civico 384 al civico 464 e dal civico 287 al civico 419).

"La Società si adopererà per ridurre al minimo il disagio all’utenza interessata", sottolineano.