L'Arpac: nel mare del Cilento la stessa alga vista nel Golfo di Napoli I risultati dei controlli straordinari organizzati dall'Agenzia tra Ascea e Palinuro

Il caldo torrido e l'anticiclone africano ben piazzato sul mar Mediterraneo fa sentire i propri effetti anche sulla qualità delle acque. E al largo del Cilento è comparsa la stessa alga (appartenente al phylum Chlorophyta – classe Prasinophyceae) vista nel Golfo di Napoli.

A darne notizia l'Arpa Campania, al termine dei controlli straordinari effettuati nei giorni scorsi nello specchio d'acqua della costa meridionale del Cilento.

"È stata riscontrata una fioritura abbondante di una microalga non tossica, analogamente a quanto rilevato in esito ai prelievi dello scorso luglio nelle acque del Golfo di Napoli. La colorazione verde delle acque di mare, nei punti in cui sono stati effettuati i prelievi in questione, appare riconducibile a tale fioritura", hanno fatto sapere dall'Agenzia regionale ambientale.