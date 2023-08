Statale Amalfitana chiusa, vertice in prefettura: sabato e domenica stop divieti Il provvedimento per evitare di creare ulteriori disagi ai turisti. Rafforzata la segnaletica

"L'Anas modificherà parzialmente l’ordinanza in vigore nel tratto della SS163 dal km 39+350 al km 39+600 e reintrodurrà il senso unico alternato regolato da impianto semaforico senza limitazioni d’orario nelle sole giornate di sabato 26 e domenica 27 agosto". Lo rende noto la Conferenza dei sindaci della Costiera Amalfitana dopo l'incontro che si è svolto in prefettura a Salerno.

Stop ai divieti in vigore, che prevedono l'interruzione della circolazione dalle 8 alle 16 tra Cetara e Maiori. Il provvedimento però sarà solo temporaneo, per non aggravare i disagi per i turisti diretti in Costiera Amalfitana nel fine settimana.

Da lunedì 28 agosto, infatti, tornerà in vigore la chiusura della Statale, che aprirà a senso unico alternato dopo le 16.

"Il monitoraggio giornaliero continua e, in base all’andamento delle operazioni e lo stato dell’area, in settimana entrante verranno prese in considerazione, di concerto con Prefettura ed Anas, eventuali inserimenti di nuove fasce orarie di apertura al traffico veicolare nell’ottica di un graduale rientro alla normalità", hanno fatto sapere i sindaci della Costiera Amalfitana.