Incendio area sgambamento Parco Mercatello, Dante Santoro: Accelerare lavori Il consigliere attacca l'amministrazione: "Un grande parco trasformato in “bomba" di degrado"

Un incendio si è sviluppato, nel corso della giornata di ieri, all'interno dell'area di sgambamento per cani attigua al Parco del Mercatello. Ad allertare i vigili del fuoco, il consigliere comunale di Prima Salerno Dante Santoro. Riflettori puntati nuovamente sulla grande area verde cittadina dove sono, da mesi, in corso dei lavori di riqualificazione.

Dopo il rogo che ha interessato l'area, il Consigliere Comunale Dante Santoro è intervenuto sul tema e ha comunicato i prossimi passi, ribadendo il suo impegno per restituire l'area ai cittadini salernitani il prima possibile:

"Parco del Mercatello abbandonato da mesi diventa foresta ed ecco che l’area di sgambatura per cani, inutilizzabile, prende fuoco e solo grazie all’intervento dei Vigili del Fuoco si evita il peggio. Grazie ai pompieri per il pronto intervento che ho chiesto ed ottenuto, ai cittadini che hanno segnalato. Vergogna all'amministrazione che ha ridotto così il Parco Mercatello, agirò in prima persona perché finisca questo scempio con un grande parco trasformato in presidio “bomba”di degrado e pericolo permanente. Moltiplicherò i sopralluoghi ed i controlli per verificare la road map dei lavori, si procede troppo lentamente e nel frattempo abbiamo una porzione di città sottratta ai cittadini che da Parco è trasformata in Bomba Ambientale", il duro commento del consigliere.