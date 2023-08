Lavori di manutenzione alla rete, in programma due sospensioni idriche a Salerno Ecco dove e quando mancherà l'acqua

Nuovi interventi di manutenzione alla rete, Salerno Sistemi comunica che, in questa settimana sono previste 2 sospensioni idriche in città.

Nel dettaglio, mercoledì 30 agosto, al fine di eseguire interventi di manutenzione straordinaria in Piazza Alario (altezza civico 16), si rende necessario sospendere l’erogazione idrica dalle ore 10 alle ore 13 alle seguenti strade e traverse limitrofe: Piazza Alario, Piazza Matteo Luciani, via Benedetto Croce.

Si prosegue giovedì 31 agosto. Al fine di eseguire interventi di manutenzione straordinaria in via Irno (altezza civico 159), è in programma un'altra sospensione idrica, dalle ore 10 alle ore 13 in via Irno (dal civico 1 al civico 171).