Decoro a Salerno: continuano le attività di deblattizzazione “Il fenomeno è in fase di regresso, ma l'azione continua progressivamente in tutti i quartieri”

Continuano le attività di deblattizzazione nelle condotte dal Comune di Salerno.

L'amministrazione comunale ha disposto lo stanziamento di fondi propri per affiancare l'ASL, che ha competenza e responsabilità in materia, in un'operazione di sanificazione ambientale e territoriale necessaria a fronteggiare il fenomeno.

"I risultati degli interventi sono evidenti. - ha scritto via social il sindaco Napoli - Il fenomeno è in fase di regresso, ma l'azione continua progressivamente in tutti i quartieri cittadini. Dopo i principali assi viari, gli interventi più recenti sono stati svolti a Pastena, Matierno e Gelsi Rossi. Prossima tappa Santa Margherita".