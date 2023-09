Salerno, riprende il "tour" dell'isola ecologica nei quartieri L'iniziativa itinerante per consentire ai cittadini di depositare i rifiuti a due passi da casa

Riprende, dopo la pausa estiva, l’attività del Centro di raccolta mobile di Salerno Pulita. Il CRM consente, infatti, in particolare agli anziani e a coloro impossibilitati a recarsi ai Centri di raccolta comunale “Fratte” e “Arechi”, di poter conferire pentole, piccoli elettrodomestici, olio vegetale esausto, pile, farmaci, indumenti e scarpe che altrimenti finirebbero nel non differenziabile con aggravio di costi per lo smaltimento o, come nel caso dell’olio, nelle fognature.

Al Crm gli utenti muniti di card di Salerno Pulita o di tessera sanitaria dell’intestatario/a dell’utenza domestica Tari potranno ricevere i sacchetti di carta per la raccolta di carta e cartoncino e le buste di plastica per i conferimenti del non differenziabile e del multimateriale (plastica, alluminio, acciaio e cartone da bevande).

Infine, aspetto tutt’altro che secondario, il Crm è ormai diventato un prezioso strumento di informazione su come effettuare correttamente la raccolta differenziata e sulle varie iniziative in cantiere per i prossimi mesi, grazie al contatto diretto con l’utenza.

Dodici le tappe - sempre il sabato mattina, dalle ore 9 alle 12.30 - previste nel 2023. Si comincia sabato prossimo, 7 settembre, in piazza Caduti di Brescia a Pastena e si concluderà il 25 novembre a Mariconda. Sedici, invece, le tappe per il 2024 a partire dal 27 gennaio fino al 25 maggio prossimi.