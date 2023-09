Salerno capitale del gusto e del gelato: appuntamento dal 7 al 10 settembre L'iniziativa si terrà a Lungomare Trieste nei pressi della spiaggia di Santa Teresa

Quattro giorni tra tipicità, prodotti a km zero, artigianato e gelato italiano. Da giovedì 7 a domenica 10 settembre, sul Lungomare Trieste – Santa Teresa, si terrà Gusto Italia & GelatiAmo.

L’iniziativa, promossa dalla Confederazione Nazionale Artigianato CNA Salerno presidente Lucio Ronca, è organizzata e realizzata dall’Associazione Italia Eventi, gode del sostegno della Camera di Commercio, del patrocinio del Comune di Salerno, grazie al sindaco Vincenzo Napoli e all’assessore Alessandro Ferrara, e della collaborazione della Centrale del Latte.

«Dal 2020 giriamo il centro sud con questo evento itinerante che ci consente di portare le eccellenze del nostro Made in Italy nelle città e nelle località turistiche. Salerno è una tappa imprescindibile perché è una città accogliente, con un turismo sempre più attento alla qualità e ai prodotti locali», sottolinea il presidente di "Italia Eventi", Giuseppe Lupo.

La fiera Gusto Italia è alla dodicesima e penultima tappa del calendario estivo e, in questa occasione, si accompagna a GelatiAmo per accendere i riflettori sul gelato artigianale. Sempre più attenti al territorio e alle tipicità, i maestri gelatieri si racconteranno attraverso i loro gusti, ambasciatori discreti e narratori di un nuovo modo di pensare a questo dessert da passeggio. Un prodotto che ha portato lontano il Made in Italy e continua a differenziarsi dalle offerte industriali per il suo gusto e la sua salubrità.

I salotti, i laboratori del gusto e gli spettacoli

Giovedì e venerdì, alle ore 18:30, l’area Laboratori aprirà con gli allievi della Scuola Ceramica Vietrese che proporranno “La lavorazione dell’argilla”, appuntamento guidato da Silvana Caputo.

Sabato e domenica, invece, alle ore 20, in programma “La decorazione di un piatto in ceramica vietrese”. L’appuntamento con gli allievi della Scuola Ceramica Vietrese stavolta sarà guidato da Valentina Corsuto.

Con i laboratori del gusto, condotti dalla giornalista gastronomica Antonella Petitti, si partirà giovedì 7 settembre, alle ore 20:30, con un “Viaggio nell’analisi sensoriale della birra artigianale” in compagnia del giornalista gastronomico Alfonso Del Forno ed il Birrificio La Nuda di Serre.

Venerdì, alle ore 20:30, sarà tempo di “Myrsine”. Con Silvia Chirico, fondatrice della gelateria Tenuta Chirico di Ascea (SA) sarà possibile andare alla scoperta della sua ultima creazione: il gusto Myrsine, in gara al concorso internazionale Gelato Festival World Masters. Tra miti e leggende, protagonista il mirto selvatico, fil rouge dell’attività di famiglia.

Sabato, alle ore 21, appuntamento con “Panbauletto al mare”. Con il pasticcere Emilio Soldivieri della Pasticceria Elia di Giffoni Valle Piana (SA) si andrà alla scoperta delle tipicità dei Monti Picentini e di uno dei suoi lievitati di maggiore successo accompagnato dal gelato alla nocciola di Giffoni IGP.

Domenica, alle ore 20:30, in cucina con lo chef Nando Melileo del ristorante Emozionando di Salerno. Sarà lui a raccontare e mostrare il suo “Carnaroli cacio e pepe, battuto di gambero di nassa, limone candito e cremoso di Datterino”.

Non mancheranno in questa tappa appuntamenti con la musica e gli spettacoli ogni sera, alle ore 21. Giovedì si comincerà con la musica popolare di Vienteterra, venerdì sarà la volta della Compagnia di musica popolare L’antiqua Giostra, sabato giocoleria e bolle con Artisti Distratti. Domenica sera si chiuderà con lo spettacolo Fuoco Fire Show degli Artisti Distratti.

Le aziende presenti a Gusto Italia

In ogni tappa di Gusto Italia sono decine le aziende del centro sud Italia che portano con sé le eccellenze dei propri territori per un incontro diretto con i consumatori.

Centrali le gelaterie del territorio: alcune delle più longeve di Salerno, ma anche altre provenienti da Montecorvino e da Battipaglia. Realtà artigianali che continuano a rinnovare un approccio attento alle materie prime e alla qualità, a dispetto della dilagante offerta di massa.

Ricca la rappresentanza dalla Campania: una giovane impresa specializzata in creazioni dolciarie porterà lecca lecca, marshmallow e crepes. Irpini i salumi ed i formaggi, proprio come gli ottimi tartufi. Accanto alle composte di frutta, anche un elisir irpino artigianale a base di zafferano ed erbe aromatiche. Da Capaccio Paestum miele di apicoltura artigianale e numerosi prodotti derivati. Dai Monti Picentini arriverà la nocciola di Giffoni IGP con la possibilità di degustare il croccante realizzato al momento. A chiudere il cerchio anche birra artigianale locale. Una casetta sarà dedicata alle eccellenze della Centrale del Latte di Salerno.

Dal Cilento sott’oli e conserve, ma anche frutta fresca tra cui mirtilli, melograni e fichi bianchi. Ottime le confetture di fichi, limoni e castagne.

Dalla Puglia arrivano taralli friabili pugliesi senza lievito ed in vari gusti, dalla Calabria tanta buona liquirizia.

Dalla Basilicata pasta artigianale, peperoni cruschi, salumi e formaggi - fra i quali il canestrato di Moliterno - un vino medievale di antica ricetta e legumi e dalla Sicilia cannoli, cassate e dolcetti con pasta di mandorle.

Immancabile anche l’artigianato: dalla bigiotteria alle borse e gli accessori in pelle. Cappelli e bracciali fatti a mano, bracciali con charme, accessori vintage e Moda Positano, ma anche ceramica e creme naturali realizzate con la canapa e l’aloe. Borse e cappelli di paglia, di rafia ed altri materiali naturali con ricami e personalizzazioni realizzate al momento.

Il calendario estivo di Gusto Italia in tour 2023

Il lungo calendario estivo 2023 di Gusto Italia è partito da Procida lo scorso primo giugno e si chiuderà a Frascati, in provincia di Roma, dal 5 all’8 ottobre.

13 tappe per raccontare il Made in Italy, le produzioni di eccellenza e per dare l’opportunità ai consumatori di instaurare un rapporto diretto con i produttori e gli artigiani.