Azzurra Libertà: presenti circa 60 ragazzi di Forza Italia Giovani Salerno La manifestazione a Gaeta. Il coordinatore provinciale del gruppo, Costabile: Un momento importante

Europa, valori, lavoro e giovani nella tre giorni di "Azzurra libertà - ritorno ad Everest". Grande partecipazione anche dal gruppo Forza Italia Giovani Salerno.

“Il nostro coordinamento provinciale, forte del costante sostegno dell’Europarlamentare On. Lucia Vuolo che ha messo a disposizione un pullman per i partecipanti, sarà presente con circa sessanta ragazzi alla festa di Forza Italia Giovani organizzata dal Vice Presidente del Senato, Sen. Maurizio Gasparri, a Gaeta presso l’Hotel Mirasole International da venerdì 8 a domenica 10 settembre", ha fatto sapere Pietro Costabile, coordinatore provinciale di Forza Italia Giovani Salerno.

"È un momento importante per tutti i giovani azzurri, di reunion per confermare il nostro impegno e per ribadire i valori che da oltre ventinove anni sono rappresentati egregiamente da Forza Italia. Questa è un’opportunità rara che abbiamo colto con slancio, resa possibile grazie all’impegno costante e alla dedizione del Sen. Gasparri, già organizzatore dello storico appuntamento di Everest che oggi si rinnova a Gaeta, e del coordinamento nazionale di Forza Italia Giovani, guidato con perizia dall’On. Stefano Benigni aiutato anche dal nostro coordinatore regionale, Michele Vitiello, membro del consiglio nazionale di presidenza. Siamo entusiasti, domani con me viaggeranno quasi tutti i dirigenti provinciali e cittadini nonché un nutrito gruppo di attivisti, molti giovanissimi che per la prima volta intervengono ad una nostra convention nazionale", prosegue.

"La provincia di Salerno si dimostra ancora una volta azzurra, ed il nostro impegno sarà sempre più tangibile, sempre nel solco tracciato dal nostro Presidente Silvio Berlusconi.”, le parole del coordinatore provinciale di Forza Italia Giovani Salerno.