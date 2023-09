Restyling di Corso Vittorio Emanuele, l'attesa è finita: partono i lavori Al via l'intervento, che durerà 360 giorni, per un importo complessivo di 7,5 milioni

L'attesa è finita: partono i lavori al corso Vittorio Emanuele di Salerno, via agli interventi per il restyling del salotto buono della città.

Si procederà per step, la zona interessata dai primi interventi è quella compresa tra via Martiri Salernitani e via Diaz. I lavori dureranno 360 giorni ma un primo stop è già fissato per il 15 novembre, in occasione della kermesse Luci d'Artista, per consentire lo svolgimento dell’evento senza i lavori su Corso Vittorio Emanuele.

Sgomberati dehors e strutture. Il cantiere è stato ufficialmente aperto oggi, alla presenza del sindaco di Salerno, del deputato Piero De Luca e dell’Assessore alla Mobilità Rocco Galdi.

"Finalmente riusciamo a partire con questa importante opera. E' probabile che i commercianti saranno costretti a subire alcuni disagi, ma siamo confidenti nei tempi tecnici necessari per realizzare gli interventi - ha spiegato l'assessore - Subito dopo la kermesse continueremo per completare l'opera. Si tratta di un intervento a 360 gradi, molto sentito dalla cittadinanza, che negli anni ha incontrato una lunghissima serie di vicissitudini, tipiche della realizzazione di opere pubbliche in Italia.", ha commentato l'assessore.

Non solo una ripavimentazione: l'intera arteria sarà messa in sicurezza e l’intervento interesserà anche l’impianto fognario e la sostituzione anche delle piante.

Il sindaco Napoli: "Avremo uno splendido salotto nel centro della città"

"Finalmente oggi si è potuto procedere alla posa della prima pietra e alla consegna del cantiere", ha commentato il primo cittadino, presente all'inaugurazione del cantiere.

"I lavori, per un importo complessivo di 7,5 milioni con finanziamento della Regione Campania, procederanno per lotti funzionali per consentire di volta in volta la realizzazione di piccoli tratti a partire dall'incrocio con via SS. Martiri fino ad arrivare a Piazza Portanova. Questo procedimento consentirà di ridurre al minimo gli inevitabili disagi che per qualche tempo dovranno subire i commercianti. Al termine dei lavori avremo uno splendido salotto nel centro della città, un corso bello ed accogliente per i per i nostri concittadini e per i tanti turisti che ormai affollano la nostra città in ogni periodo dell'anno", le parole della fascia tricolore.