Salerno, Avella: "Comune in prima linea per sostenere lo sport" VIDEO - Il consigliere comunale: "Dobbiamo recuperare ritardi antichi ma stiamo facendo il massimo"

“In ambito sportivo dobbiamo recuperare ritardi antichi ma stiamo facendo il massimo per essere vicini a tutte le realtà”. A garantirlo è il presidente della commissione Sport del Comune di Salerno, Rino Avella che, a margine della presentazione della Power Basket (squadra militante nel campionato di serie B di basket) ha evidenziato l'impegno messo in campo per lo sport. “Stiamo lavorando per mettere a posto un po' tutte le strutture”, ha ammesso Avella che sin dal suo insediamento ha effettuato un attento monitoraggio degli impianti, riuscendo a risolvere problemi piccoli ma particolarmente sentiti dalle società. Un impegno che proseguirà anche in queste settimane per garantire un sereno avvio di stagione alle realtà sportive salernitane. In allegato l'intervista completa a cura di Alessandro Faggiano.