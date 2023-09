Salerno, dopo i lavori la mensa "San Francesco" riapre in via D'Avossa La struttura gestita dalla Caritas funzionerà dal lunedì al sabato

Da oggi, sabato 9 settembre, la mensa per i poveri "San Francesco" gestita dalla Caritas di Salerno, riapre in via D'Avossa (traversa San Domenico Savio) a Salerno. Dopo i lavori di risistemazione e somma urgenza effettuati nel corso del periodo estivo, durante i quali la mensa si era trasferita nei locali del Polo della Carità in via Bastioni, il servizio tornerà ad essere ospitato nella storica struttura. Dal lunedì al sabato, dalle ore 11.45 alle ore 12.45, secondo le abituali modalità, sarà possibile quindi consumare i pasti di nuovo via D'Avossa.