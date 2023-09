Salerno, lavori in via Vocca all'apertura delle scuole. Avella: Caos prevedibile Il consigliere: "E’ mancata l’opera di coordinamento tra settori tanto invocata e promessa"

Lavori a ridosso del plesso scolastico "Medaglie d'Oro" a Salerno, interviene il consigliere comunale Rino Avella: "Caos prevedibile".

E' già polemica per l'inizio del nuovo anno scolastico. Attenzione, in particolare, a via Vocca dove sono in contro degli interventi di rifacimento del sistema fognario da parte di Salerno Sistemi.

Ad intervenire è il consigliere comunale, presidente della commissione Sport, Rino Avella:

"E’ sorprendente come anche iniziative necessarie e positive diano luogo a disagi, problemi, polemiche e malcontenti. - ha scritto il consigliere - Il rifacimento del sistema fognario da parte di Salerno Sistemi è stato autorizzato dal Comune. Con enorme superficialità e con evidente sottovalutazione dei fatti, si è determinata la situazione attuale: il cantiere invade via Vocca proprio nelle ore in cui si apriranno i cancelli delle scuole.

Lì è frequentatissimo il plesso ‘Medaglie d’Oro’. Prevedibile il caos già dalle prime ore di lunedì mattina. E’ mancata l’opera di coordinamento tra settori tanto invocata e promessa. - l'accusa - Ancora una volta i fatti smentiscono le intenzioni. Mi faccio allora portavoce delle istanze dei residenti, letteralmente imbufaliti. Chi ha la responsabilità ha il dovere di porre rimedio a questa ennesima brutta figura".