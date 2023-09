Primo giorno di scuola nel salernitano per circa 10mila studenti Tanta emozione per il nuovo anno scolastico. Il suono del corno per ricordare Giovanbattista Cutolo

Si torna tra i banchi, oggi primo giorno di scuola in diversi istituti di Salerno e provincia, per circa 10mila studenti parte un nuovo anno. Tanta emozione dai più piccini ai più grandi che, zaino in spalla, hanno varcato i cancelli, a partire dalle 8 del mattino. Tante emozione anche tra i genitori che hanno accompagnato i figli nei vari istituti.

Momenti toccanti nelle scuole medie e negli istituti superiori a indirizzo musicale per l'iniziativa promossa dalla Rete delle Scuole Secondarie di Primo Grado della Campania che hanno sostituito il suono della campanella con quello del corno, strumento suonato da Giovanbattista Cutolo, il giovane musicista ucciso in strada a Napoli, per dire no alla violenza, sì alla musica e alla cultura tra i giovani.