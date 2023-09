Lavori di manutenzione straordinaria sulla rete idrica, sospesa l'erogazione Ecco le strade di Salerno interessate

Al fine di eseguire interventi di manutenzione straordinaria in Via Roma altezza civico n° 258, si rende necessario sospendere l’erogazione idrica Giovedì 14 settembre dalle ore 10.00 alle ore 13.00, alle seguenti strade e traverse limitrofe:

* Via Roma (tratto compreso tra Via Porta di Mare e Piazza M. Luciani)

* Lungomare Trieste (tratto compreso tra Via Porta di Mare e Traversa G. Verdi)

* Via Regina Costanza

* Traversa G. Verdi

* Piazza G. Amendola

* Piazza M. Luciani (civici nn.1-2-3)

* Via Luigi Einaudi

* Vicolo Ave Gratia Plena Maggiore

* Villa Comunale

* Via Gaetano D’Agostino

Nella fase di ripristino dell’esercizio, pur in costanza dei requisiti di potabilità, l’acqua che esce dai rubinetti potrebbe presentarsi torbida e opalescente. Il fenomeno è naturalmente superabile lasciando scorrere l’acqua dal rubinetto prima di utilizzarla.

La Società si adopererà per ridurre al minimo il disagio all’utenza interessata.