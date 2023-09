Salerno: quasi ultimata la segnaletica orizzontale in prossimità delle scuole Il sindaco Napoli: "Rispettati i tempi di consegna"

"Sono in via di ultimazione i lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale in prossimità degli attraversamenti pedonali di tutte le scuole comunali di ogni ordine e grado della città" a darne notizia è il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli sui social.

"Grazie all'impegno profuso dagli uffici del Settore Mobilità e dall’assessore Rocco Galdi - conclude il primo cittadino - i lavori hanno rispettato tutti i tempi di consegna, in linea con l'inizio del nuovo anno scolastico".