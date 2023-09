Lo studio del Cnr: il covid "corre" nelle province di Napoli e Salerno I dati del matematico Giovanni Sebastiani e l'incidenza del contagio

L'incidenza dei casi di Covid-19 "è aumentata significativamente" nelle province italiane rispetto ai valori della prima settimana di luglio.

Lo indica l'analisi del matematico Giovanni Sebastiani, dell'istituto per le Applicazioni del Calcolo 'M.Picone', del Consiglio Nazionale delle Ricerche, relativa all'incidenza dei positivi al virus SarsCov2 negli ultimi sette giorni fino al 6 settembre 2023, ultimo giorno in cui il Governo li ha resi pubblicamente disponibili.

L'analisi indica che "l'incidenza settimanale media nelle 107 province è bassa e pari a circa 35 positivi per 100mila abitanti. Si notano comunque - osserva l'esperto - tre gruppi di province a seconda del tipo di trend nelle ultime due settimane fino al 6 settembre: province con valore medio costante, quelle in crescita lineare e quelle in crescita accelerata".

Tra le province a "crescita accelerata" figurano, uniche in Campania, quelle di Napoli e Salerno: qui il covid sta facendo registrare una presenza, secondo lo studio del Cnr, superiore al resto del territorio regionale e nazionale.