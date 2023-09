Lavori sul Viadotto Gatto, Santoro: Era ora! Basta strade da post-guerra "Serve accelerare e garantire il diritto ad una viabilità decente e decorosa in tutta la città"

Partiti i lavori sul Viadotto Gatto di Salerno. Esulta il Consigliere Comunale Dante Santoro, che da tempo denunciava "la situazione di pericolo costante" data dall'assenza di manutenzione stradale ed invocava un Piano Strade urgente partendo proprio dal Viadotto Gatto.

"Era ora! Salerno ha strade che sembrano essere state sottoposte a bombardamento, paghiamo piu' per rimborsare cittadini e conducenti infortunati a causa di strade e marciapiedi dissestati che per quanto spenderemmo per investire sulle manutenzioni ordinarie. - ha commentato il consigliere Santoro - Il Piano strade che avevo delineato ed invocavo da tempo ha visto solo un primo passo con i lavori del Viadotto Gatto, ma ora serve accelerare e garantire il diritto ad una viabilità decente e decorosa in tutta la città. Su questo il mio fiato sul collo sarà costante e martellante."