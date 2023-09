Salerno si prepara ad accogliere un nuovo sbarco: 184 migranti in arrivo Lampedusa al collasso, il Viminale coinvolge nuovamente il porto campano

Salerno si prepara ad accogliere un nuovo sbarco di migranti: nella mattinata di giovedì, infatti, è previsto l'arrivo di una nave cargo con a bordo 184 persone.

Tra loro, stando a quanto risulta dalle prime informazioni comunicate dall'equipaggio, oltre 40 minorenni. Per la maggior parte si tratta di persone provenienti dall'Africa, in particolare Tunisia e Burkina Faso.

La nave cargo è stata supportata nelle operazioni di recupero dalla ong Resqship: complessivamente sono 230 i migranti soccorsi nel Mediterraneo, mentre si dirigevano verso l'Italia a bordo di cinque barche.

In queste ore è in programma un vertice operativo in prefettura a Salerno per organizzare e coordinare la macchina dell'accoglienza.