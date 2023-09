Nuovo sbarco di migranti al molo Manfredi di Salerno Approdata la nave con 184 persone provenienti da diverse zone dell'Africa

Ancora uno sbarco di migranti a Salerno. E' approdata in questi minuti al Molo Manfredi la nave Bbc Edge, una cargo diretto a Genova che ha recuperato e messo in salvo 184 persone nelle acque del Mediterraneo.

I dettagli

Si tratta di 184 migranti di nazionalità africana, perlopiù tunisini e della Costa D'Avorio, tra loro 165 uomini, 19 donne e 42 minorenni, di cui 5 non accompagnati che saranno presi in carico dal Comune di Salerno. Sono attualmente in corso le operazioni di sbarco delle persone a bordo, si procederà poi con il trasferimento nei vari centri di accoglienza. Al lavoro le forze dell'ordine e i volontari della Caritas. Il questore Giancarlo Conticchio ha predisposto il piano di identificazione. Sul posto anche il prefetto di Salerno Francesco Russo.

Giovanbattista Lanzilli

Sara Botte