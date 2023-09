Trasporto disabili a Salerno, Cammarota: Chiarito ogni equivoco La nota: "Il servizio inizierà sin dal prossimo lunedì 18, come era stato previsto"

“Il problema del trasporto studenti disabili è stato affrontato con l’urgenza del caso in sede istituzionale, prima in Commissione Trasparenza e poi in quella Politiche Sociali presieduta dalla prof.ssa Barbara Figliolia, ove è stata fatta chiarezza, allo stato, sulla vicenda", lo afferma in una nota il Presidente della Commissione Trasparenza l’avv. Antonio Cammarota.

“In Commissione Trasparenza è stato audito il dr. Alberto Di Lorenzo - prosegue Cammarota - il quale ha dichiarato che il trasporto disabili inizierà sin dal prossimo lunedì 18, come era stato previsto tra l’altro dalla programmazione degli uffici in riferimento al trasporto pubblico scolastico, riferendo però che tutto andava confermato dal settore politiche sociali”.

“E’ stata quindi audita in commissione politiche sociali l’assessore Paola De Roberto - continua Cammarota - la quale ha confermato che per lunedì 18 settembre il servizio sarà regolarmente e come previsto funzionante, chiarendo tra l’altro che il trasporto riguarda sette persone ma v’è una disponibilità fino a dieci”.

“E’ evidente - conclude Cammarota - che qualche problema c’è stato, o di cattiva comunicazione tra gli uffici, o tra gli uffici e l’utenza, o di ingiustificato allarmismo, un problema ancor più grave per la condizione di svantaggio delle persone interessate. Proprio per questo, attendiamo lunedì 18 per la verifica di quanto riferito ed eventualmente per ritornare in commissione”.

Interviene il consigliere Celano: L'amministrazione comunale ancora una volta si dimostra inefficiente

"A seguito di sollecitazione dei genitori dei ragazzi disabili che lamentavano disagi per la mancata attivazione, a partire dal primo giorno di scuola (come avvenuto ogni anno!), del servizio di trasporto scolastico per i ragazzi disabili che frequentano le scuole superiori, che ha privato ad alcuni studenti il diritto di iniziare tempestivamente l'attività scolastica, mi sono attivato chiedendo l'audizione dell'assessore in commissione politiche sociali", ha chiarito il consifgliere comunale Roberto Celano.

"L'Assessore De Roberto ha assicurato che, sebbene con ritardo, il servizio, passato nelle competenze del settore "politiche sociali", partirà da lunedì prossimo, cosicché le famiglie dei ragazzi (informate del disagio della mancata attivazione del servizio in taluni casi solo per wathsapp dall'autista che conduceva il pulmino negli anni precedenti ) potranno rassicurarsi e consentire ai giovani studenti di iniziare finalmente la scuola", preosegue.

"L'amministrazione comunale ancora una volta si dimostra inefficiente ed incapace di fornire con tempestività, come avviene ovunque, servizi che appaiono essenziali e rispondono ad importanti finalità sociali", l'affondo del capogruppo FI.