Arrivati a Salerno oltre 180 migranti: è il 31esimo sbarco in città A bordo della nave Bbc Edge anche 36 minori, di cui 31 non accompagnati. E' caccia agli scafisti

La macchina è ormai rodata, anche questa mattina le operazioni si sono svolte senza intoppi. Salerno si conferma e torna ad essere porto d'accoglienza: è attraccata, nel primo mattino di oggi, al Molo Manfredi la nave Bbc Edge, una cargo diretto a Genova che ha recuperato e messo in salvo 181 migranti. A bordo anche 36 minori, di cui 31 non accompagnati e di piccola età. Diversi i nuclei familiari, tra i primi a lasciare la nave.

La maggior parte dei passeggeri proviene dall'Africa e, in particolare, da Tunisia, Burkina Faso, Nigeria, Comore e Marocco.

Si tratta del 31esimo sbarco per la città di Salerno, l'ultimo in ordine di tempo il 22 agosto scorso.

Le operazioni di identificazione e fotosegnalamento, ma anche di tipo sanitario, sono coordinate dalla Prefettura di Salerno che ha messo in moto l'ormai consolidata macchina dell'accoglienza che vede in campo forze dell'ordine, Asl, Comune di Salerno, protezione civile, mediatori culturali, Caritas e associazioni di volontariato. La questura ha anche raccolto le testimonianze delle persone salvate in mare, alla ricerca di eventuali scafisti.

Poi, dopo le operazioni di routine, è partito il trasferimento nella struttura della Protezione civile di via De Carrari prima dello smistamento nei centri di accoglienza I minori andranno in tutta la rete Sai, qualcuno anche a Brindisi. Ma trovare posto all'interno delle strutture è sempre più difficile.