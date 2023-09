Disperso in mare da un mese, fiaccolata in ricordo di Manuel: Sei sempre con noi In centinaia all'appuntamento in ricordo del 29enne. Resta viva la speranza di ritrovare il corpo

Un animo buono e gentile, un sorriso difficile da dimenticare. La fiaccolata di ieri sera non ha solamente ricordato Manuel Cientanni, ma ha anche stretto i tanti amici e familiari in un unico abbraccio e rinnovato l'invito a non perdere la speranza di un ritrovamento.

Il ricordo del 29enne, disperso in mare dopo un incidente in barca in Costiera Amalfitana, tra Erchie e Cetara, resta vivo nel cuore di tutte le persone che, ieri sera, hanno preso parte alla fiaccolata partita dalla Lega navale italiana, al porto Masuccio Salernitano, luogo dove il giovane lavorava come cuoco.

Il corteo, di oltre 200 persone, ha raggiunto il faro verde, dove don Antonio Pisani, parroco di Santa Maria Immacolata a Pontecagnano Faiano, tra la grande commozione dei presenti, ha ricordato il ragazzo: “Siamo qui perchè il nostro ricordo diventa preghiera. Per stare accanto alla mamma e al papà di Manuel, che vivono questo momento di grande smarrimento, per far sentire loro il calore della nostra presenza, e proprio la presenza dei tanti ragazzi è un segno di grande speranza”, ha detto il sacerdote.

Da ormai un mese di quel sorriso che lo contraddistingueva non vi è più traccia e “lascerà per sempre dentro di noi un vuoto incolmabile”, dice la mamma.

“Caro Manuel, oggi passiamo ad abbracciarti, a raccontarti le nostre giornate, a cullarti e sorriderti. Nel silenzio vivo che parla e rinnova la nostra amicizia e l’amore per te. Caro amico mio, ti aspetto ancora su quella banchina per quel famoso piatto di pasta e buon caffè che mi hai promesso, questo momento è per te, ovunque tu sia, ti vogliamo bene”, il messaggio letto al megafono da un suo caro amico.

Nonostante le ricerche siano andate avanti per giorni, il corpo del giovane non è (ancora) stato ritrovato. Ma resta viva la speranza, soprattutto da parte dei genitori, che il mare possa restituire loro il corpo del figlio. !Speriamo sempre di riuscire a trovare Manuel", ha affermato Walter Cientanni, papà di Manuel.

Alla fine della preghiera sono state lanciate in aria delle lanterne. Su uno degli striscioni la dedica di quanti gli volevano bene: «Manuel ovunque tu sarai sei sempre con noi. Ti vediamo anche se sei lontano. Ti sentiamo ogni momento. Sei un raggio di luna in mezzo al mare e un bel desiderio che non affonda mai».