Salerno, lo chef Francesco Aquila incanta ai fornelli di Prezioso Casa Il vincitore della decima edizione di Master Chef protagonista dello showcooking

Cronaca di un successo annunciato. Si può raccontare solo così l’evento promozionale che Prezioso Casa ha organizzato presso il punto vendita di Salerno: lo showcooking di Francesco Aquila, chef e vincitore della decima edizione del talent culinario Master Chef.

Tantissime le persone che hanno accolto l’invito del centro arredamenti numero uno in Europa e hanno avuto la possibilità di incontrare dal vivo uno dei beniamini del piccolo schermo, giunto nel capoluogo campano all’interno di un evento organizzato da Prezioso Casa in collaborazione Cosentino Italia.

Soddisfazione nelle parole del direttore marketing Pino Valito, che ha sottolineato quanto la presenza dello chef pugliese non sia che l’ennesimo attestato di stima e affetto verso la clientela, coccolata non soltanto dal punto di vista della qualità degli arredi proposti ma anche e soprattutto nell’accoglienza nei punti vendita e negli eventi promozionali. Dopo lo showcooking, infatti, Francesco Aquila si è fermato con gli spettatori per dispensare selfie e autografi, mentre venivano regalati gadget ai presenti.

Archiviato questo ennesimo successo, Prezioso Casa si prepara agli eventi autunnali: da quelli dedicati ai futuri sposi e non solo, all’imminente apertura di un nuovo punto vendita a Napoli: non un semplice showroom ma un’autentica vetrina sul futuro che porterà l’azienda diretta da Gaetano Ambrosca a coprire per intero il territorio campano.

Per quanti volessero saperne di più su attività e promo e fissare un appuntamento per visitare uno degli showroom, potranno collegarsi al sito www.preziosocasa.it