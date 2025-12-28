Salernitana, riposo per i granata: Capomaggio al lavoro, Donnarumma tifa Gigio Golemic lancia messaggi di carica: "Con sacrificio, fede e cuore. Il meglio deve ancora arrivare"

Giorni di relax con la Salernitana però sempre nella testa. I calciatori granata tirano il fiato, in giro tra l’Italia e l’Europa per provare a smaltire le fatiche di un girone d’andata intenso e ricaricare le batterie in vista di un tour de force che sarà determinante per le ambizioni di promozione diretta. La fame di ritornare in campo subito con il piede sull’acceleratore è fortissima. Galo Capomaggio, capitano e leader tecnico della Bersagliera, si è immortalato sui suoi canali social a Madrid alle prese con una seduta di allenamento individuale e il pantaloncino granata in bella mostra. Anche Liguori ha scelto la Spagna, per la precisione Valencia, per godersi le festività natalizie. Ferrari invece è a Dubai, anche lui a lavoro in palestra seppur le sue condizioni siano da valutare dopo il problema muscolare rimediato nel finale di gara con il Foggia. Per Golemic invece messaggi di carica: "Con sacrificio, fede e cuore. Il meglio deve ancora arrivare”.

Donnarumma tifa Gigio

Sabato da tifoso invece per Antonio Donnarumma. L’estremo difensore della Salernitana è volato in Inghilterra e ha seguito a Nottingham suo fratello Gigio difendere i pali del Manchester City e vincere proprio in casa dei biancorossi con il punteggio di 1-2. I due sono molto legati, come raccontato più volte dall’estremo difensore della Salernitana che non ha negato di commentare anche le sue partite con il portierone della Nazionale.