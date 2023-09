Francesco Esposito nominato nuovo prefetto di Salerno Francesco Russo lascierà il capoluogo per Bari

Il Consiglio dei ministri ha approvato una serie di nomine e un giro di prefetti in diverse città italiane. Francesco Russo lascia Salerno e va a Bari. Al suo posto arriva da Lucca Francesco Esposito. Nato a Salerno il 15 maggio del 1965 è sposato e ha due figli. Esposito, laureato in Giurisprudenza, è entrato in carriera nell'ottobre 1994, è stato assegnato alla Prefettura di Pisa. Dal novembre 1996 è stato trasferito presso la Prefettura di Firenze. Periodo durante il quale è stato anche capo ufficio stampa e responsabile del cerimoniale, collaborando con la Presidenza del Consiglio all’organizzazione di numerosi eventi di livello internazionale.

Dal 2002 è stato nominato Vice Capo di Gabinetto. Da giugno 2006 a giugno 2007 è stato vice commissario straordinario presso il Comune di Lucca, con delega all’urbanistica, lavori pubblici, ambiente e territorio. Con decorrenza 10 gennaio 2008 è stato promosso Viceprefetto. Dal 12 aprile 2010 è stato destinato alla Prefettura di Livorno dove ha svolto l’incarico di Dirigente dell’Area I: Ordine e sicurezza pubblica. Dall’8 settembre 2010 al 30 dicembre 2010, trasferito presso la Prefettura di Verona, ha ricoperto il posto di Capo di Gabinetto. Dal 29 dicembre 2010 è stato trasferito presso la Prefettura di Napoli, dove ha assunto le funzioni di Capo di Gabinetto. Da gennaio 2014 è stato nominato Viceprefetto vicario della Prefettura di Napoli. Nominato Prefetto dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 29 aprile 2016, è stato destinato a ricoprire l’incarico di Prefetto della provincia di Belluno a decorrere dal 23 maggio 2016, poi dal 2019 è stato Prefetto a Lucca.