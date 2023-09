Ordigno bellico in un cantiere edile a Battipaglia: il piano per la bonifica Questa mattina riunione in Prefettura a Salerno, famiglie evacuate e stop anche ai treni

Si è tenuta questa mattina nel Palazzo del Governo di Salerno, una riunione di coordinamento finalizzata a pianificare le attività connesse alla bonifica di un ordigno bellico, della tipologia bomba d’aereo di nazionalità inglese di 500 libbre, rinvenuto in un cantiere edile nel comune di Battipaglia.

All’incontro hanno preso parte i rappresentanti del comune di Battipaglia, dei vertici provinciali delle Forze dell’Ordine, del 21° Reggimento Genio Guastatori e dei Vigili del Fuoco, della Protezione Civile e del Genio Civile della Regione Campania, dell’Anas, dell’ASL Salerno, della RFI, della Croce Rossa Italiana e dei gestori dei servizi e sotto-servizi relativi alle forniture di gas, elettriche e idriche, nonché delle compagnie telefoniche.

Nel corso della riunione il personale del 21° Reggimento Genio Guastatori ha illustrato le procedure e il cronoprogramma delle operazioni di bonifica che avranno luogo a partire dalle ore 8,30 circa del 1° ottobre p.v., con inizio delle operazioni di evacuazione del centro abitato a partire dalle ore 5,00 del mattino nel raggio di azione di 352 metri dal luogo del ritrovamento (zona rossa).

Il luogo del rinvenimento – messo immediatamente in sicurezza a seguito del ritrovamento dell’ordigno – sarà quello in cui gli artificieri eseguiranno le operazioni, che dureranno al massimo 12 ore, tenuto conto che l’ordigno per le sue caratteristiche non è trasportabile altrove in quanto dotato di spoletta non rimovibile, a scoppio ritardato.

Il comune di Battipaglia ha illustrato il piano operativo di evacuazione predisposto per fronteggiare situazioni di emergenza connesse alla bonifica a salvaguardia dell’incolumità pubblica e privata secondo le disposizioni contenute nel piano di emergenza comunale.

Il comune, che ha già effettuato il censimento della popolazione da evacuare – prestando particolare attenzione alle persone fragili, disabili e bisognose di assistenza esterna di tipo sanitario e predisponendo anche la struttura deputata all’accoglienza di chi avrà necessità di un ricovero – attiverà il Centro Operativo Comunale (COC) e curerà l’informazione alla popolazione prima, durante e dopo l’evento.

Sarà, inoltre, assicurato il supporto del volontariato della protezione civile comunale, anche mediante protocolli d’intesa con comuni limitrofi. Offerto anche il supporto della protezione civile regionale disponibile a fornire ulteriori volontari di protezione civile agli enti interessati e attrezzature per l’accoglienza.

RFI, tenuto conto che il sito in cui è stato rinvenuto l’ordigno bellico si trova nel centro urbano e in prossimità della linea ferroviaria, ha rappresentato che la circolazione della linea tra i comuni di Battipaglia e Pontecagnano sarà sospesa nella giornata del 1° ottobre p.v. dalle ore 8:15 circa – orario di passaggio dell’ultimo treno – fino al completamento delle operazioni e che sarà predisposto un servizio sostitutivo di autobus per l’intera giornata.

I gestori dei servizi e sotto-servizi relativi alle forniture di gas, elettriche e idriche, nonché delle compagnie telefoniche sono stati prontamente allertati al fine di procedere all’interdizione e disattivazione di ogni servizio esposto nonché di qualsivoglia percorso viario e ferroviario che ricada nella c.d. zona rossa.

Il Prefetto di Salerno, Francesco Russo, ha apprezzato ancora una volta l’ottima e proficua collaborazione istituzionale tra tutte le componenti in campo, che hanno contribuito a facilitare la pianificazione delle complesse operazioni di bonifica ed evacuazione che verranno approfondite in occasione di ulteriori incontri nei prossimi giorni.