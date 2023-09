Confartigianato: al via la raccolta fondi "Arti Buone, Aiutaci ad Aiutare" Ha lo scopo di sostenere le associazioni e onlus locali

Confartigianato Salerno scende in campo con un’altra iniziativa solidale. Tutto pronto per la prima raccolta fondi “Arti Buone – Aiutaci ad aiutare” che ha lo scopo di sostenere le associazioni e onlus locali tramite un fundraising che farà tappa in diverse zone di Salerno e provincia.

Fondamentale la collaborazione e la sinergia con i numerosi Associati che hanno aderito, e stanno aderendo, all’iniziativa e che ospiteranno nelle loro attività commerciali il “salvadanaio solidale” di Confartigianato.

Lo scopo di Confartigianato Salerno è quello di creare una rete solidale che, anno dopo anno, riesca a sostenere un numero sempre maggiore di realtà che operano per il sociale su tutto il territorio campano.

Per l’edizione 2023, il ricavato della raccolta fondi sarà devoluto interamente all’Associazione A.N.D.O.S. di Bellizzi OVD - associazione nazionale donne operate al seno, che si occupa della salvaguardia della salute dei cittadini, senza scopo di lucro. Per tale associazione, Confartigianato vuole provvedere all’acquisto di un ecografo professionale, che servirà come mezzo diretto alla prevenzione dei cittadini del territorio.

C’è ancora tempo per aderire all’iniziativa! Confartigianato invita tutti gli Associati a partecipare. Per gli interessati, contattare il seguente numero: 089 799 406, oppure scrivere a: segreteria@salernoconfartigianato.it.